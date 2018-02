Kotimaa

Autojen lisävalopaneelit alkoivat katoilla Kemissä – epäilty jäi kiinni Joensuussa

Kemin

Kemissä on anastettu ja yritetty anastaa autoista lisävalopaneeleita.Poliisi etsintäkuulutti 26-vuotiaan kemiläismiehen, joka jäi kiinni lauantaina iltapäivällä Joensuussa.Miehen epäillään anastaneen Kemin Valtakadulla pysäköidystä autosta W-Light Typhoon 390 -merkkisen lisävalopaneelin.Poliisi kuulustelee miestä sunnuntaina ja yrittää selvittää, mikä hänen roolinsa on ollut kahdessa muussa hyvin samankaltaisessa tapahtumassa.Seulankadulla talon pihalla olleesta autosta anastettiin Lazer Triple-r 1000 -merkkinen lisävalopaneeli.Lisäksi Kemin Sairaalakadulla sijaitsevalla parkkipaikalla olleesta autosta yritettiin anastaa lisävalopaneeli, mutta teko oli jäänyt jostain syystä kesken.Tekojen aikahaarukka on torstaista lauantaihin.Lisävalopaneeleilla lisätään auton tuottaman valonmäärää tieliikennelain sallimissa rajoissa. Hinnat voivat olla satoja euroja. Niitä käytetään sekä tieliikenteessä että off road -harrastuksissa.