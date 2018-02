Kotimaa

”Haluatteko saada HIV:n?”, huusi ärsyyntynyt asukas remonttimiehille ja pisti heitä sitten injektioruiskulla

Kaksi remonttifirman työntekijää sai viime syksynä elää kuukausikaupalla ns. löysässä hirressä terveytensä suhteen. Lopulta tulos oli vapauttava: kumpikaan ei ollut saanut elimistöönsä vaarallista HI-virusta.Remonttimiesten piina käynnistyi heinäkuun lopulla työkohteessa Jyväskylän Sulkulassa. 21- ja 29-vuotiaat miehet olivat jyrsimässä kerrostaloasunnon seinää, kun saman talon asukas, 48-vuotias mies, saapui paikalle tuohtuneena.Asukas käski työmiehiä lopettamaan metelöinnin. Hän tehosti vaatimustaan heiluttelemalla kädessään ollutta injektioruiskua ja huutamalla ”haluatteko saada HIV:n?”.Tämän jälkeen asukas tökkäsi nestettä sisältäneen ruiskun neulalla molempia miehiä olkavarteen.järkyttyivät tapahtuneesta ja mahdollisesta tartunnastaan. Epävarmuus kalvoi kaksikkoa pitkään, sillä täysin luotettava testi voidaan tehdä vasta kolme kuukautta riskitilanteen jälkeen.Välikohtauksen jälkeen miehet palasivat jatkamaan työtään kohteessa. Pari viikkoa myöhemmin asukas kävi pyytämässä miehiltä anteeksi tekoaan.Huolta lievensi hieman se, että asukkaalla itsellään ei ollut HI-virusta. Lisäksi asukas kertoi esitutkinnassa, että ruiskussa ollut neste oli Dr. Pepper -virvoitusjuomaa. Itse neulassa ei ollut lainkaan nestettä.Asukas kertoi tekonsa johtuneen voimakkaasta stressistä. Oikeudessa kävi ilmi, että miehelle määrätyt lääkkeet aiheuttavat muun muassa vihamielisyyttä, epävakautta ja hermostuneisuutta.Itse pistot eivät aiheuttaneet kummallekaan työmiehelle juurikaan vammoja.tuomittiin Keski-Suomen käräjillä 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen.– Teon vakavuutta ja moitittavuutta osoittaa se, että siinä on uhkailtu vakavan sairauden tarttumisella, jonka jälkeen on pistetty neulalla. Asianomistajat ovat kokeneet pelkoa tartuntataudista. Siten teko on vakava, vaikka vammat ovat jääneet hyvin lieviksi, oikeus perusteli antamaansa rangaistusta.