Lomamatkoja Krimille järjestävä yhdistys kiinnostui Paavo Väyrysen kampanjasta – Väyrynen: ”Kaikki äänet tervetulleita”

Lomamatkoja Krimille järjestävä yhdistys kiinnostui Paavo Väyrysen kampanjasta – Väyrynen: ”Kaikki äänet terve

Suomalaisille varsin tuntemattoman suomalais-venäläisen Rufi-yhdistyksen puheenjohtaja Darja Skippari-Smirnov https://www.is.fi/haku/?query=darja+skippari-smirnov nähtiin Paavo Väyrysen https://www.is.fi/haku/?query=paavo+vayrysen vaalivalvojaisissa. Kysyimme molemmilta, mistä on kyse.

Darja Skippari-Smirnov, pyysikö Väyrynen teitä yhteistyöhön, vai oletteko itse tarjoutuneet?





– Syksyn alussa kirjoitin Seppo Hauta-aholle https://www.is.fi/haku/?query=seppo+hauta-aholle , joka on Paavon yksi apuri. Hän vastasikin aika nopeasti, että totta kai apu kelpaa. Minä sanoin, että me tuemme Paavoa kaikin tavoin.

Millaista apua tarjositte? Olette tulkanneet Väyrysen puheita?

– En puheita vaan hänen ohjelmaansa, ihan omasta aloitteesta. Monet venäläiset kirjoittivat mulle ja ihan heidän pyynnöstään käänsin.

Kuinka tarkasti olette kertoneet Väyryselle, millaista toimintaa Rufi harjoittaa ja onko hän sen kuultuaan hyväksynyt tukenne? (Toimituksen lisäys: Rufi tarjoaa jäsenilleen muun muassa lomamatkaa Ukrainalta kaapatulle Krimille ja tukee Venäjän pyrkimyksiä niin sanotun Donetskin kansantasavallan perustamiseksi Itä-Ukrainaan).

– Kyllä hän tietää. Meidän toiminta on ihan avointa ja silloin kun tarjouduimme tukijoiksi, pistin kaikki meidän www-sivut ja Facebook-sivut heille. He olivat hyvin tietoisia, keiden kanssa ovat tekemisissä.

Ketkä ovat Rufin taustavoimia?

Ei Paavo meille mitään maksanut, eikä me maksettu mitään Paavolle. Täysin vapaaehtoistyötä tämä on ja sellaisena jatkuu.

– Me kuulumme venäjänkielisten järjestöjen kattojärjestöön Suomessa ja suurlähetystö auttaa venäjänkielisiä yhdistyksiä, se on ihan normaalia. Mitään kunnon apua emme saa oikeastaan vielä mistään. Ei Paavo meille mitään maksanut, eikä me maksettu mitään Paavolle. Täysin vapaaehtoistyötä tämä on ja sellaisena jatkuu.

Olette kuvaillut Väyrysen olleen Suomen venäjänkielisille ihanne-ehdokas. Keitä tarkoititte?





– Ainakin niille, jotka rakastavat Venäjää ja haluavat palauttaa normaalit suhteet Suomen ja Venäjän välille, mitä ne olivat Kekkosen aikana. Muutama vuosi sitten ei ollut niin paljon venäjänvastaista propagandaa tai sellaista olettamusta medioissa, mikä ei pidä paikkansa. Minun mielestä suomalaisten kannattaisi katsoa ensin peiliin ja miettiä omia ongelmiaan, kuin että etsiä naapurimaista epäkohtia ja tavallaan vaieta omista epäkohdista.

Rufi puntaroi vaaleissa aluksi Huhtasaaren ja Väyrysen välillä?

– Ei. Rufi ei koskaan ollut Laura Huhtasaaren tai Paavo Väyrysen välillä, vaan venäläiset eli venäjänkieliset Suomessa eivät tienneet, kumpaa äänestäisivät ja monet äänestivätkin Lauraa. Mutta sitten, kun Laura rupesi puhumaan sellaisia Nato-myönteisiä. Vaikka hän on Natoa vastaan, niin jossakin hän on puhunut myös Nato-myönteisyydestä. Me ymmärsimme, että hän on Amerikan oppityttö, ja se on vähän huono juttu meille venäjänkielisille.

Teettekö yhteistyötä Johan Bäckmanin kanssa?





IS kysyi

– Ennen Rufia autoin häntä Donbass – lapset sodan jaloissa -näyttelyn järjestämisessä. Hän on hyvä ja mukava mies.Rufista myös Paavo Väyryseltä tämän torstaisessa tiedotustilaisuudessa.

Paavo Väyrynen, vaalivalvojaisissanne nähtiin Rufin puheenjohtaja Darja Skippari-Smirnov. Voisitteko kertoa tarkemmin, mikä on teidän yhteistyönne yhdistyksen kanssa?

– Ainoa yhteys on ollut se, että tämä puheenjohtaja on ilmoittanut, että he tukevat kampanjaani ja tarjoutuivat kääntämään tekstejä. Tietääkseni heille ei ole toimitettu tekstejä käännettäväksi. Jos he ovat omasta aloitteestaan kääntäneet, se on heidän asiansa. Kaikki äänet ovat yhtä lailla tervetulleita. Mitään muuta ei ole ollut. Ainoat yhteydet ovat nämä. Rahaa ei ole liikkunut.

Mikä on kantanne Rufin näkemykseen Krimistä sekä siitä, että Itä-Ukrainaan voidaan perustaa ”Donetskin kansantasavalta”, jota esimerkiksi Suomi ei tunnusta?

– No minun kantani on se, että Krimin liittäminen Venäjään on kansainvälisen oikeuden vastainen teko. Sitä ei voida hyväksyä. Ja mitä tulee Donbassin alueeseen, siellähän pitäisi saada Ukrainassa nyt aikaan perustuslain muutos, jolla alueelle turvataan niin laaja autonomia, että sen väestö olisi tyytyväinen ja tämä avaisi sitten yhden solmun Minskin sopimuksen toteuttamisen tieltä.