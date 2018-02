Kotimaa

Pakkasvaroitus koko Lapissa, etelässä jalankulkijoita kehotetaan varovaisuuteen

Lapissa Utsjoen Kevojärvellä on aamulla mitattu talven kylmyysennätystä sivuavat 36,8 asteen pakkaslukemat, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä. Sama lukema mitattiin Inarissa tammikuun loppupuolella.Pakkanen on Ilmatieteen laitoksen mukaan todennäköisesti yhä kiristymässä. Etelässä ja idässä viima vielä lisää pakkasen purevuutta.Jalankulkusää on tänään mahdollisesti vaarallinen Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla, kertoo Ilmatieteen laitos. Lisäksi koko Lappiin on annettu pakkasvaroitus, sillä pakkanen voi Lapissa kiristyä paikoin yli 30 miinusasteeseen.Suomeen vahvistuu korkeapaine. Sunnuntaina sää on Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on muutoin selkeä ja poutainen, paikoin voi olla kuitenkin sumupilviä. Pohjois-Pohjanmaalla lämpötilat ovat 15–25 miinusasteen välillä.Maan eteläosissa sää on selkeää tai puolipilvistä sekä enimmäkseen poutaista. Lämpötilat ovat päivällä 8–15 miinusasteen välillä. Maan länsiosien pohjoisosassa pakkanen voi laskea 25 miinusasteeseen.Maan itäosissa ja Kainuussa lämpötilat ovat 10–20 pakkasasteen välillä. Pohjoistuuli lisää pakkasen purevuutta maan etelä- ja itäosassa.Tuuli on koko maassa heikkoa.Maanantaina sää jatkuu poutaisena ja on suuressa osassa maata selkeää. Maan etelä- ja itäosassa puhaltaa vielä kohtalainen pohjoistuuli. Pakkasta on etelässä vajaat 10 astetta, maan keskiosassa 10–15 ja pohjoisessa 15–30 astetta.Tiistaina maan etelä- ja keskiosaan leviää pilviä ja vähäisiä lumisateita idästä. Maan pohjoisosassa sää jatkuu poutaisena ja verraten selkeänä. Pakkasta on etelässä vajaat 10, Lapissa 20–30 astetta.