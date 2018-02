Kotimaa

Lotossa ei täysosumaa – ensi viikolla jaossa 3,6 miljoonan euron potti

Lotossa ei täysosumaa – ensi viikolla jaossa 3,6 miljoonan euron potti

3.2. 22:29

Lotto Lottoarvonnasta ei löytynyt tälläkään viikolla yhtään täysosumaa.

Lauantain lottoarvonnassa ei tullut yhtään täysosumaa, joten 2,4 miljoonan euron potti jäi jakamatta.



Oikea lottorivi on 2, 7, 9, 12, 27, 33, 35. Lisänumero on 4 ja plusnumero 20.



Tällä kertaa suurimmat voitot tulivat 6 oikein -tuloksella, joita löytyi 70 kappaletta. Voitto-osuus on reilut 2 000 euroa.



Loton potti kasvaa edelleen. Ensi viikolla jaossa on muhkeat 3,6 miljoonaa euroa.