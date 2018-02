Kotimaa

Poni matkusti Länsimetrossa – ei käyttänyt liukuportaita





Juttua päivitetty kello 17.17 ja 17.28: Lisätty kuvia ponista.

Poni matkusti lauantaina noin kello 14 jälkeen Länsimetrossa.Kello 15 tilanne oli jo onnellisesti ohi.Metrovalvomon mukaan poni tuli Länsimetron kyytiin Tapiolassa Urheilupuiston metroasemalta, matkusti Helsinkiin Kamppiin, ja palasi sieltä toisella metrolla takaisin Espooseen lähtöasemalleen Urheilupuistoon.– Kyseessä oli shetlanninponi, aika pieni, metrovalvomosta kerrotaan.Maanalaiset olosuhteet eivät ole shetlanninponien historiassa mikään poikkeus, pikemminkin tavanomaisuus, sillä niitä alettiin hyödyntää työjuhtina kaivoksissa jo 1800-luvulla sen jälkeen, kun naisten ja lasten käyttö kaivoksissa kiellettiin.– Muut matkustajat kävivät taputtelemassa sitä. Ilmeitä ei pystynyt kameroista näkemään.Valvomo saattoi seurata nelijalkaisen kavioeläimen harvinaista metromatkaa monitoreistaan silloin, kun kohde oli asemalaitureilla.Ponit eivät normaalisti saa matkustaa metrolla. Myöskään HSL:n busseissa tai raitiovainuissa ei saa kuljettaa poneja.Tällä kertaa poni kulki luvan kanssa.– Saimme (HKL:n) viestinnästä sähköpostilla tietoa jo eilen, että sellainen olisi tulossa, valvomosta kerrotaan.Matka sujui hyvin eikä poni ilmeisesti huojentanut matkan aikana ruuansulatustaan eikä purrut ketään kanssamatkustajaa.– Ihan mallikkaasti kaikki meni. Siellä oli mukana vartijat Palmialta.Shetlanninponi on säkäkorkeudeltaan korkeintaan 107 cm. Suomessa on paljon myös ylikorkeita shetlanninponeja.Shetlanninponi luonnehditaan mukavaluonteiseksi ja älykkääksi, mutta helposti koiruuksia oppivaksi. Osa on itsepäisiä, osa jopa hankalia.Kansainvälisten hevosurheilusäännösten mukaan poneiksi luetaan kaikki hevoset, joiden säkäkorkeus on enintään 148 cm.