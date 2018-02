Kotimaa

Alle kolmikuinen poikavauva ympäri­leikattiin vaasalaisen omakotitalon olo­huoneessa – pojalle vakava komplika

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erikoinen kauppakohtaaminen

Pieleen meni

30-vuotiaan nigerialaisäidin mukaan poika oli ”pakko” ympärileikata, ennen kuin tämä täytti kolme kuukautta.– Tein tämän, koska lapsen isä ja tämän perhe pakottivat minut siihen. Minulle sanottiin, että mikäli lasta ei leikata ennen kuin hän on kolme kuukautta vanha, hän saattaa kuolla. En voinut ottaa tätä riskiä, joten päätin, että hänet pitää ympärileikata, nainen sanoi poliisille.Lapsen isä on kotoisin Länsi-Afrikassa sijaitsevasta Beninistä. Naisen kertoman mukaan ympärileikkaus kuului maan kulttuuriin.– Nigerialaisesta kulttuurista en tiedä mitään, koska minut siepattiin lapsena Nigeriasta, nainen sanoi poliisille.Nainen tiedusteli ympärileikkauksen mahdollisuutta neuvolassa. Se ei kuitenkaan onnistunut.– Siellä selitettiin, että Suomessa tällaista tehdään vain terveydellisistä syistä ja että se tehdään vain sairaalassa.– Minulla oli siis kovia paineita, koska lapsen isä oli sanonut minulle, että tämä leikkaus on tehtävä, nainen sanoi.Korkein oikeus on linjannut aiemmin, että poikien ympärileikkauksia voidaan tehdä lääketieteellisin perusteluin lisäksi uskonnollisista syistä, jos ne tehdään lääketieteellisesti asianmukaisesti.Nainen päätti vakaasti toimia lapsen isän toiveiden mukaan, vaikka hän ei ollut kuullut miehestä noin puoleen vuoteen, eli vuoden 2015 helmikuun jälkeen, jolloin nainen lähti Italiasta Suomeen.Eräänä päivänä nainen asioi Kristiinankaupungin Lapväärtissä sijaitsevassa liikkeessä, jossa myytiin käytettyjä vaatteita. Nainen vaihtoi vauvalle vaippaa kaupassa olevalla hoitopöydällä, kun häntä lähestyi englantia puhunut, valkoihoinen mies.– Mies tuli sanomaan, että eikö afrikkalaisia poikalapsia normaalisti ympärileikata.– Kerroin hänelle, mitä neuvolassa oli kerrottu, ja siihen hän totesi, että voi auttaa minua. Hän kertoi, että hän tietää paikan Vaasassa, missä tämä voidaan tehdä.– Luulin, että hän tarkoitti, että toimenpide suoritettaisiin Vaasan sairaalassa, nainen väitti poliisikuulusteluissa.Nainen antoi miehelle puhelinnumeronsa, ja tämä soitti naiselle viikkoa myöhemmin tuntemattomasta numerosta. He sopivat tapaamisen ruokakaupan eteen Lapväärtissä 1. elokuuta 2015.Mies ajoi Vaasaan, missä he saapuivat yksityiseen omakotitaloon, eivät sairaalaan.– Mies tuli meidän kanssa sisälle ja siellä odotti yksi noin 45–50-vuotias mies. Hän puki lääkärin vaatteet päälle ja selitti, että hän on tehnyt näitä toimenpiteitä monta kertaa ja ettei minun tarvitsisi olla huolissani. Hän sanoi, etten ollut ensimmäinen asiakas, nainen sanoi poliisille.– Hän käytti kyllä jotain puudutusainetta. Se annettiin injektiona. Hän selitti, että lapsi ei tunne mitään kipua ja silloin myös pysyy paremmin paikoillaan. Hän käytti itsestään sulavia ompeleita, nainen sanoi.Leikkaus tehtiin ilmeisesti talon olohuoneen pöydällä. Nainen antoi ”lääkärille” noin 220 euroa. Leikkauksen tehneen miehen henkilöllisyys jäi poliisitutkinnassa epäselväksi.Nainen sai leikkauksen tehneeltä mieheltä voidetta, mitä pitäisi käyttää vaipanvaihdon yhteydessä.Ympärileikkaus meni kuitenkin pahasti pieleen. Yli pari viikkoa myöhemmin haava tulehtui, ja Helsingissä ollut nainen vei pojan sairaalaan, jossa hän sai suonensisäistä antibioottihoitoa.– Komplikaatio on ollut vakava. (Pojalle) saattaa aiheutua virtsaamisongelmia ja hänet joudutaan mahdollisesti leikkaamaan uudelleen, syyttäjän haastehakemuksessa lukee.Sairaalassa ollut lääkäri ilmoitti asiasta poliisille, ja tapauksesta alkoi rikostutkinta.Syyttäjän mukaan teko täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön, koska leikkaukselle ei ollut lääketieteellistä perustetta. Syyttäjän mukaan syytteen puolesta puhuvat lapsen vammat. Syyttäjä vaatii 30-vuotiaalle äidille pahoinpitelystä ehdollista vankeutta tai tuntuvaa sakkoa.Lapsen etuuksia oikeudessa puolustanut asianajaja vaatii äidille pahoinpitelyn lisäksi rangaistusta vammantuottamuksesta. Hänen mukaansa ympärileikkaukselle ei ollut kulttuurillisia, uskonnollisia eikä lääketieteellisiä perusteita.– Ympärileikkaus vaikuttaa haitallisesti muun muassa seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen. Ja siitä on muutakin terveydellistä haittaa, asianajaja sanoo IS:lle.IS ei tavoittanut syyttäjää kommentoimaan asiaa torstaina eikä perjantaina.Pohjanmaan käräjäoikeus antaa asiassa tuomion 15. helmikuuta.