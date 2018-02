12-vuotias suomalaistyttö joutui Hongkongissa ahdistelijan kynsiin – 3 kuukautta myöhemmin saapui odotettu kirje

Kotimaa

12-vuotias suomalaistyttö joutui Hongkongissa ahdistelijan kynsiin – 3 kuukautta myöhemmin saapui odotettu kir

Ahdistelija tuomittiin vankeusrangaistukseen





”Ahdistelu ei ole koskaan uhrin vika”

”Ikävä kyllä osa ihmisistä ei osaa käyttäytyä”

Yläkoulua Hongkongissa käyvä 12-vuotias Ellen (nimi muutettu) käveli luokkakaverinsa kanssa kouluun keskellä syyskuista päivää, kun ahdistelija iski. Noin kuusikymppinen mies kouraisi Elleniä takaapäin ja jatkoi matkaa.Ellen hämmentyi eikä tiennyt, mitä pitäisi tehdä. Hän oli joutunut ahdistelijan uhriksi kaupan edessä – keskellä vilkasta katua, ihmisvilinän keskellä.– Olin sokissa. Miksi vieras mies koski ilman lupaa. Se tuntui todella epämukavalta, Ellen kertaa noin puoli vuotta sitten tapahtunutta välikohtausta.Onneksi ulkopuolinen, noin kolmekymppinen mies näki, mitä tapahtui. Mies käveli välittömästi Ellenin luokse ja pyysi tätä kertomaan, oliko tilanteessa käynyt niin kuin se ulkopuolisen silmin näytti.– Pyysin miestä soittamaan poliisille.Kolmekymppinen mies otti ahdistelijan nopeasti kiinni ja soitti viranomaiset paikalle. Silminnäkijä ei päästänyt kuusikymppistä miestä lähtemään. Hetken kuluttua ahdistelija, silminnäkijä, Ellen, hänen äitinsä ja Ellenin kaveri olivat poliisiasemalla selvittämässä epäiltyä rikosta.– Poliisiasemalla tilanne otettiin hyvin vakavasti. Ellenin lausunto videoitiin, ja missään vaiheessa poliisi ei ollut sitä mieltä, että ”sellaista vain sattuu”, perhe kiittelee poliisin asennetta Ilta-Sanomille.Vuodenvaihteessa perheen kotiin saapui odotettu kirje. Paikalliselta poliisiasemalta lähetettiin viranomaislausunto, jossa kerrottiin, että mies on tuomittu oikeudessa neljän viikon vankeusrangaistukseen.Ellenin ei tarvinnut osallistua oikeudenkäyntiin, koska henkilö oli myöntänyt syyllisyytensä jo kuulusteluissa.Perhe on erityisen tyytyväinen siihen, kuinka hienosti poliisi lähestyi Elleniä. Kirjeessä kiiteltiin tyttöä oikeasta toiminnasta.– Kirjeen lopussa kiitetään siitä, että Ellen on toiminut hyvän yhteiskunnan jäsenen tavoin ja raportoinut vakavasta rikoksesta.Äiti toteaakin, että poliisi antoi viestillään lisävahvistusta tyttärelle siitä, ettei hänen kohtaamansa käytös ole hyväksyttävää.– Helposti sitä tulee itselle sellainen ajatus, että teinkö oikein ja oliko minussa jotain väärää, kun näin tapahtui ja pitäisikö tällainen vain unohtaa ja lakaista maton alle, äiti pohtii ja sanoo, että poliisin viestissä oli erittäin esimerkillinen sanoma uhrille.Ahdistelutapaus ei ole aiheuttanut pelkoja Ellenille. Hän kuitenkin sanoo nykyään seuraavansa tarkemmin ympäristöään. Muille uhreiksi joutuville hän haluaa toimia esimerkkinä; ahdistelu ei ole koskaan uhrin vika.– Jos joku henkilö ei osaa käyttäytyä kunnolla, se on henkilön oma vika. Jos joku henkilö ei osaa kunnioittaa muiden kehoa, se on henkilön omaa syytä ja häntä pitää rangaista.Ellen haluaa kertoa tapauksesta julkisuuteen, jotta uhrit rohkaistuisivat ilmoittamaan ahdistelusta ja hakisivat apua. Tapauksesta on puhuttu hänen koulussaan ja myös hänen kavereilleen. Hongkongissa asuva suomalaisperhe ei kuitenkaan halua tytön oikeaa nimeä julkisuuteen digitaalisen jalanjäljen vuoksi.– Ei ole mitään syytä piilotella asiaa, mutta en halua, että jos joku googlettaa tyttäreni nimen, niin tämä ahdisteluasia on ensimmäinen tieto, joka nousee hakutuloksissa esille.Tapaus on äidin mukaan hyvä esimerkki siitä, että seksuaalista häirintää ja väkivaltaa voi tapahtua kenelle tahansa ja missä tahansa.– Tämä tapahtui keskellä päivää, yhdellä maapallon tiheimmin asutuista paikoista. Ja silti tällaista tapahtuu. Ikävä kyllä osa ihmisistä ei osaa käyttäytyä.Äitiä ei kuitenkaan pelota päästää tytärtään ulos järkyttävän tapauksen jälkeen. Hän ajattelee, että lapselle pitää suoda tietty määrä itsenäisyyttä.– Olemme keskustelleet siitä, että pitää tiedostaa missä ja milloin kulkee ja että silmät on pidettävä auki. Ahdistelu on valitettavan yleistä. Onneksi siitä nykyään puhutaan ja siihen puututaan. Mitä on aiemmin yritetty selittää maan tavalla tai kulttuurisilla seikoilla, se ei enää kelpaa.