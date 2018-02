Kotimaa

Pakkanen valtaa koko maan





Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin lunta, lähinnä kuitenkin lounaassa. Pilvipeite rakoilee, pohjoisessa on selkeää monin paikoin. Illalla on poutaa. Koillisenpuoleinen tuuli on kohtalaista, Lapissa tuuli on heikkoa. Päivällä pakkasta on lounaassa 5–10, muuten maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 10 asteen vaiheilla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 8–15, Lapissa 15–30 astetta.Sunnuntaina sää on poutainen ja pilvipeite rakoilee koko maassa. Pohjois-Suomessa on laajalti selkeää. Kolea pohjoistuuli on kohtalaista maan etelä- ja keskiosassa. Pakkasta on etelässä 7–10, muuten enimmäkseen 10–15, Lapissa 15–30 astetta.Maanantaina poutainen sää jatkuu, ja muuttuu selkeämmäksi. Pakkanen kiristyy selkeillä alueilla.