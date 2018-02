Kotimaa

Hangossa Fermionin tehtaalla tapahtui kemikaalionnettomuus

Onnettomuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hangossa lääkeaineita valmistavan Fermionin tehtaalla on tapahtunut kemikaalionnettomuus, kertoo pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan tie 25 on suljettu liikenteeltä tehtaan kohdalta.Pelastuslaitos sai ilmoituksen vaarallisen aineen onnettomuudesta Orioninkadulla hieman kello yhden jälkeen yöllä.johtui lämmitysjärjestelmän teknisestä viasta. Tilanne sai alkunsa, kun tehtaan lämpökontin lämpötila alkoi nousta kontrolloimattomasti, mikä puolestaan aiheutti myrkyllisten aineiden höyrystymisen. Lämpökontin sisältä purkautui tämän jälkeen höyrypilvi, joka voi olla myrkyllinen.Pelastuslaitos kertoi kolmen jälkeen yöllä, että kontin lämmitys on katkaistu ja lämpötila on alkanut laskea. Lämpötilan laskemisen myötä myös höyrystyminen loppuu.Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut onnettomuudessa.