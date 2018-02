Kotimaa

Eurojackpotista Suomeen yksi 2,9 miljoonan euron voitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka täysosumia ei löytynyt, saatiin perjantain kierroksella Suomeen jälleen uusi miljonääri, sillä toisen voittoluokan osuma oli pelattu Keski-Uudellamaalla.Voittoisa Eurojackpot-rivi oli pelattu Hyvinkään Prismassa ja takaa voittajalleen muhkean pankkitilin – 2,9 miljoonaa euroa. Myös kolmannen voittoluokan yli 236 00 euron arvoisia osumia saatiin Suomeen kaksi. Nämä molemmat olivat kymmenen pelaajan porukoita.Asiasta kertoi Veikkaus tiedotteessaan. Sen mukaan toisen voittoluokan 5 + 1 -tuloksen saaneen suomalaispelaajan tarkka voittosumma on 2 921 419,30 euroa. Hän oli pelannut tunnistautuneena, joten voittosumma on taatussa turvassa ja se maksetaan hänen tililleen kolmen viikon kuluttua.Eurojackpotin päänumerot (kierros 5/2018) ovat 15, 24, 29, 33 ja 41. Tähtinumerot ovat 7 ja 8.Perjantai-Jokerin voittorivi on 0 9 7 7 8 1 3. Täysosumia ei löytynyt. Perjantai-Lomatonnin voittorivi on Oslo 44.