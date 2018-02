Kotimaa

Sauli Niinistön ja Jenni Haukion rakkaustarina: Suhde pysyi vuosia salassa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005551365.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Puolivallattomasta leskimiehestä porilaisten arvovaltaiseksi vävypojaksi













Niinistö oli myyty ensikohtaamisella





Roihahtiko rakkaus risteilyllä?

Lennu tuli perheeseen 2011





















Luonto on molemmille sydämen asia













Ilouutinen sisälsi koskettavan viestin