Kotimaa

Itä- ja Pohjois-Suomen katoilla on nyt niin paljon lunta, että se aiheuttaa jo vaaraa

Ympäristökeskus kehottaa tarkkailemaan hallien ja muiden vastaavien rakennusten kattojen lumikuormia ja poistamaan lunta tarvittaessa, sillä joitakin kattoja on jo romahtanut tai vaurioitunut.Paikoin lumikuorma on jo lähes 200 kiloa neliömetriä kohden. Aiempina vuosina piileviä rakennevirheitä on alkanut ilmetä jo lumikuorman kasvaessa 100 kilon tuntumaan.Tavalliset omakotitalot eivät kuulu kattojen kestävyydessä riskiryhmään, mutta niiden kohdalla vaaraa voi aiheuttaa lumen tai jään putoaminen.Paksun lumikerroksen takia jäät ovat myös yllättävän heikkoja monin paikoin, kun teräsjään osuus jääpeitteestä on jäänyt pieneksi. Syke varoittaa heikosta jäästä Keski- ja Itä-Suomessa sekä Kainuussa.Alla Forecan sääennuste perjantaille.