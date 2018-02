Kotimaa

Työtön Mervi lyttäsi aktiivimallin maan rakoon: ”Suorastaan sadistinen järjestelmä”

Perjantaina Senaatintorille kokoontui tuhansia aktiivimallin vastustajia. Mielenilmaukseen osallistujat kertoivat, mikä heidän mielestään aktiivimallissa mättää ja miten työttömyyspolitiikkaa kuuluisi hoitaa.– Aktiivimalli on hauska nimi, joka on keksitty työttömyysturvan leikkaamiselle. Ongelmallista on se, että laki tuli voimaan vuoden alussa, mutta työvoimatoimistolta ei ole vieläkään tullut minkäänlaista ohjetta, miten palveluiden piiriin pääsee.– Mielestäni aktivoinnin pitäisi toimia niin, että työvoimatoimisto tarjoisi työpaikkoja, joita voisi hakea. Työvoimatoimisto voisi lähettää työpaikkailmoituksia työttömille, jos töitä on olemassa. Jos työtön ei suostu ottamaan vastaan tarjottua työtä saisi tulla karenssi. Nyt töitä ei tarjota, mutta leikataan.– Aktiivimalli on tosi huono, koska se rankaisee työttömiä, jotka ovat itse syyttömiä tilanteeseen. Mieheni on työtön ammattilainen, joka on hakenut töitä aktiivisesti, mutta ei ole niitä saanut.– Kannatan SAK:n ehdottamaa mallia, joka tukee ennemminkin kuin rankaisee. Mielestäni työttömiä pitää palkita siitä, että he hakevat töitä. Työttömänä oleminen on itsessään työtä.– Aktiivimalli on epämiellyttävä. Palveluita ei ole tarjolla eikä mallin ehtoja ole mahdollista täyttää. Työvoimapalvelut ovat alimitoitettuja. Yrittäjillä ei ole aikaa kouluttaa tekijöitä 18 tunnin takia.– Mielestäni vanhan ajan järjestelmä toimi hyvin. Ennen työvoimatoimisto lähetti työpaikkailmoituksia kotiin. Jos ei mennyt töihin, seurasi karenssia. Nykyään palveluita ei työvoimatoimistoilta saa. Ennen piti olla aktiivista, tämä ei ole muuta kun kyykyttämistä.– Mielestäni on tosi outoa, että työttömiä kannustetaan kepin kautta, eikä koskaan käytetä porkkanaa. Pakottamalla ei saada hyviä tuloksia.– Olisi pitänyt parantaa työllisyyspalveluita, eikä leikata työttömyysturvasta. Järjestelmän yhtenäistäminen ja henkilökohtainen avustus olisi ensimmäinen askel työllisyyden parantamiseen. Ihmiset saavat harvoin työvoimatoimistolta yksilöllistä ohjausta. Sen sijaan työttömiä pompotellaan luukulta toiselle. Hallitus voisi tehdä ihmisläheisempää politiikkaa ja kuunnella työttömiä. Ihmiset eivät ole numeroita.– Aktiivimalli romuttaa työttömien ihmisarvon ja jatkumona myös työllisten arvon, kun kuvitellaan, että kuka tahansa orjajoukkoon sorretusta voi korvata toisen. Mielestäni tämä on suorastaan sadistinen järjestelmä ja lapsellinen kuvitelma siitä että saadaan viisi norsua mahtumaan pikku Fiatiin.– Pitäisi lisätä toimenpiteitä, joilla syntyisi työpaikkoja, tai antaa norsujen kulkea vapaasti, esimerkiksi kansalaispalkkamallilla. On vanhanaikaista ajatella, että ken ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä. Ihminen tietää parhaiten, mitä voi yhteiskunnalle antaa, eikä häntä voi ylhäältä määritellä. Pitäisi kysyä ihmisiltä, mitä he haluavat ja mitä he tarvitsevat.