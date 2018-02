Kotimaa

Nyt on hintalapuilla eroa: SAK:n arvio lakon hinnasta kalpenee EK:n laskelmien rinnalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso yllä olevalta videolta, millainen oli SAK:n mielenilmaus Helsingin Senaatintorilla.





EK:n mielestä kiinni kurominen on vaikeaa, SAK:n mielestä ei

Lakon vaikutuksista palvelualoille ei yhteisymmärrystä