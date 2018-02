Kotimaa

HS: Tiitisen listaa pyysi tieteellistä tutkimusta varten dosentti Kimmo Elo

Supon vuonna 1990 haltuunsa saamassa listassa on 18 suomalaista, joilla on epäilty olleen yhteyksiä entisen Itä-Saksan turvallisuuspalveluun Stasiin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy