Keskustavaikuttajat hämmästyivät Väyrysen lähdöstä puheenjohtajakisaan: ”Haluaa pitää vanhaa puoluetta panttivankinaan”

Kotimaa

Keskustavaikuttajat hämmästyivät Väyrysen lähdöstä puheenjohtajakisaan: ”Haluaa pitää vanhaa puoluetta panttiv





Ylläolevalla, torstain tiedotustilaisuuden yhteydessä kuvatulla videolla Paavo Väyrynen kertoo puheenjohtajaehdokkuudestaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi puolue ei Väyryselle riitä

Voitonmahdollisuudet arvioidaan olemattomiksi





Sipilälle luvattu tuki suli nopeasti