Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Niinistö on omien polkujen kulkija

Paljastaako Niinistö nyt todellisen karvansa, kun ääniä ei enää voi menettää?

Istuvalla presidentillä on etulyöntiasema, koska vastaehdokkailla ei ole käytettävissään yhtä presidentin kampanjointitapaa: viran menestyksekästä hoitamista.Näistä presidentinvaaleista on sanottu, että ehdokkaiden joukossa oli vain yksi, joka halusi presidentiksi. Seitsemän muuta olivat ehdolla muista syistä, joista yleisin oli heidät ehdokkaaksi asettaneen puolueen halu säilyttää itsekunnioituksensa.Itsekunnioituksen säilyttämisyrityksellä on hintansa: etenkin keskusta ja demarit joutuvat nyt sietämään poliittisten vastustajien ilkkumista näitä puolueita kohdanneesta vaalikatastrofista.Monissa kommenteissa on sanottu vaalituloksen osoittavan, että puolueet ovat menettäneet otteensa ihmisistä. Presidentinvaali ei kuitenkaan ole puolue- vaan henkilövaali.Vaalien voittaja ei ole menettänyt otettaan ihmisistä: Niinistö sai näissä vaaleissa jo ensimmäisellä kierroksella suunnilleen saman ääniosuuden, jonka tavoittamiseen hän tarvitsi kuusi vuotta sitten kaksi kierrosta.Niinistö ei muodollisesti ollut kokoomuksen vaan kansanliikkeen ehdokas. Se sopi hyvin ehdokkaalle, jonka tiedettiin nauttivan suurta suosiota myös kokoomuksen vasemmalla puolella sijaitsevien puolueiden kannattajakunnassa. ”Mitä sitä vaihtamaan”, ajattelivat tuhannet sellaiset äänestäjät, jotka eivät eduskuntavaaleissa voisi kuuna päivänä kuvitella äänestävänsä kokoomusta.Niinistö tuli jo puoluemiehenä tunnetuksi omien polkujen kulkijana, joka ei solahtanut puoluejohtajan rooliodotuksiin. Hän ylitti ne, ja siksi häneltä siedettiin omissa joukoissa oma- ja joskus tuittupäistäkin käytöstä.Kokoomusta 1994–2001 johtaessaan Niinistö salli keskustelun, mutta piti samalla huolen siitä, että puoluepäätökset syntyvät hänen mielensä mukaan. Puoluejohtaja toimi nopealiikkeisesti ja joskus mutkia suoristaen, ja väki taputti käsiään.Toisen kauden presidentti ei enää seuraavissa presidentinvaaleissa voi asettua ehdolle. Se mahdollistaa kysymyksen, paljastaako Niinistö nyt todellisen lyhytpinnaisen karvansa, kun ei enää ole äänen ääntä menetettävänä.Tältä keittiöpsykologiselta pohjalta voi yrittää kehittää ilkeitä päätelmiä. Niitä vastaan puhuu kuitenkin se, että viimeistä kauttaan tekevä presidentti on muun ohessa myös varmistamassa itselleen asemia tulevassa historiankirjoituksessa. Hän haluaa tehdä itsestään Suomen hyväksi sanottua herraonnea parantavan esimerkin.Nykyisen, suoran vaalitavan aikana istuva presidentti on valittu jatkoon aina hänen ollessaan ehdolla. Vanhan vaalitavan oloissa sama päti Paasikiveen ja Kekkoseen, mutta päinvastainenkin esimerkki on.Hän on tasavallan kolmas presidentti, virkaa 1931–37 hoitanut P. E. ”Ukko-Pekka” Svinhufvud (kok), joka hävisi valitsijamieskokouksen toisessa äänestyksessä maalaisliiton Kyösti Kalliolle.Kokoomus oli kehittänyt valitsijamiesvaaleihin vaalilauseen Ukko-Pekka uudelleen. Demarit väänsivät sen muotoon Ukko-Pekka uudelleen – Luumäelle! Sinne Svinhufvud passitettiinkin.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.