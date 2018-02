”Olet muuten nätti, mutta ylipainoinen” – Ylipainoisille tokaistuilla törkeyksillä voi olla karu vaikutus terveyteen

Kotimaa

”Olet muuten nätti, mutta ylipainoinen” – Ylipainoisille tokaistuilla törkeyksillä voi olla karu vaikutus terv

Jutun alussa olevalla videolla Ilta-Sanomien lukijat kertovat, millaisia kommentteja he ovat saaneet kuulla vartalostaan.

Tutkimusten mukaan masennus ja ahdistus ovat lihavilla keskimäärin yleisempiä kuin muilla.





Joillekin lihaville on parisuhteessa tai toiseen tutustuessa sanottu, että ”olet muuten nätti, mutta koska olet ylipainoinen, niin…

Kehon muoto, paino tai syömiskäyttäytyminen eivät kuitenkaan ole kokonaan itse määrättävissä.