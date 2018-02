Kotimaa

Ylipainoinen Marjaana torppasi miehen iskuyritykset ravintolassa – vastaus oli pöyristyttävä

Millaisia kommentteja sinä olet saanut tai tiedät ystäväsi saaneen ylipainon vuoksi? Kerro kokemuksistasi jutun kommenttikentässä. Voit myös ottaa yhteyttä Ilta-Sanomiin sähköpostilla ja kertoa oman tarinasi. Osoite on uutiset@iltasanomat.fi mailto:uutiset@iltasanomat.fi .

Kerran ravintolassa, kun en lämmennyt erään miehen iskuyrityksille, hän sanoi minulle, että ”olisit onnellinen, että joku haluaa panna tuollaista läskiä”.

Sen jälkeen, kun painoni putosi kymmeniä kiloja, ihmisten käytös on muuttunut.





