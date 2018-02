Kotimaa

Lakkoperjantai toi taksikaaoksen: ”Kapasiteetti on aivan punaisella”

Taksien kapasiteetti on kovilla pääkaupunkiseudulla, kun julkinen liikenne ei toimi kunnolla.

Taksi Helsinki: Kaikki mahdolliset ajossa

