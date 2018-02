Kotimaa

Lumipyryjä luvassa etelästä Oulun korkeudelle

Maan etelä- ja keskiosasta Oulun korkeudelle tulee lumisateita, paikoin lunta voi pyryttää reilusti. Lapissa sää on poutaista ja pilvipeite rakoilee.Lämpötila on Lounais-Suomessa sekä Uudellamaalla lähellä nollaa. Maan keskiosassa pakkasta on noin 10 astetta ja Lapissa pakkasta on 15 - 30 astetta. Yön kuluessa sateet heikkenevät ja muuttuvat paikallisiksi.Lauantaina korkeapaine vahvistuu maan pohjoisosaan. Maan etelä- ja keskiosassa satelee vielä paikoin lunta, sää on kuitenkin poutaantumassa ja pohjoisessa on laajalti selkeää. Päivän kuluessa pilvipeite alkaa rakoilla myös maan keskiosassa.Pakkanen kiristyy maan eteläosassa reiluun 5 asteeseen, maan keskiosassa pakkasta on noin 10 astetta, pohjoisessa on pakkasta 10 – 20 astetta ja Pohjois-Lapissa on paikoin 30 astetta pakkasta.Sunnuntaina sää on poutaista koko maassa ja pilvisyys vähenee. Päivän mittaan aurinko paistaa monin paikoin.Pakkasta on päivällä 5 – 10 astetta ja maan pohjoisosassa 10 - 25 astetta. Kylmä koillistuuli purevoittaa pakkasta maan etelä- ja keskiosassa.