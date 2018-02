Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Pääministerin puheenvuoro

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perusongelma lienee se, että ihmiset eivät ymmärrä olevansa väärässä.

Vilkaisen ensin sivuilleni, taakse, sukan sisään, revin tuolista irti pehmusteet, rikon hiuksiini piilotetun mikrofonin vasaralla.Nyt ei kukaan meitä enää vakoile. Saamme olla rauhassa, suomalaisihmiset ja minä.Ilotellaanpa nyt kunnolla ja otetaan yhdessä jättihörppy kahvia!No nyt jouduin palvelunestohyökkäyksen kohteeksi ja kaadoin kahvin suuni ohi rinnuksille.Olen pääministeri Juha Sipilä ja minua vainotaan.Suomalaisihmiset vainoavat minua lakkoilemalla.Tai eivät ne ole suomalaisihmiset. Ne ovat hyviä ihmisiä. Sellaisia, joilla ei ole omaa tahtoa, vaan ovat muovattavissa kuin se vaha, jolla rakensin kesällä 3D-presentaationi Tulevaisuuden Helsinki. Se oli kaunis autiomaa, josta erotti juuri ja juuri muutaman raunion, joita kunnostettiin työläisten asuntoloiksi.Nyt on suomalaisihmisiä muovattu ruman vaateliaiksi kuin viimeistä toivettaan ruinaava teloitettava. Ei suomalaisihminen sellainen ole. Sellaiseksi sen ovat muokanneet kahviloissa, gallerioissa ja kirjastoissa piileksivät vihamieliset vasemmistojoukot, jotka eivät oppineet mitään vuoden 1918 tapahtumista, joiden opetus oli käyttää vuoden 1918 tapahtumia opettamaan aina sitä, mitä itse kulloinkin haluaa.Kun vastapuoli ottaa esiin niinkin räväkän aseen kuin lakon, on minun vastattava samalla mitalla, blogillani.Vasemmistojoukkojen olisi korkea aika siirtyä nykyaikaan. Lakko on vanhan maailman ase. Uuden maailman ase on välinpitämätön myöntyväisyys. Lakko osuu pienimpiin, syyttömiin. Siihen viisivuotiaaseen, jonka piti matkustaa työn perässä Sallasta Konalaan, jotta ei menettäisi päivähoitopaikkaansa. Siihen eläkeläispariskuntaan, joka ei nyt pysty postin työntekijöinä pesemään itseään, koska on lakossa ja todennäköisesti menehtyy. Kolmanteen sydäntäsärkevään esimerkkiin.Mutta keneen lakko ei vaikuta? Yhteiskunnan eliittiin: lakkoilijoihin. Niille taitaa taas ”latte” siellä ”Esplanadilla” maistua, kun ovat ensin saaneet hyötyliikuntaa yhteiskuntajärjestelmää ja suomalaislasten tulevaisuutta tuhoamalla. Insinöörinä tiedän, että tuossa yhtälössä on kaikki väärin, eikä hyvällä tavalla.Perusongelma lienee se, että ihmiset eivät ymmärrä olevansa väärässä.Hallitus on tehnyt kosolti hyviä päätöksiä. Niiden seurauksena Suomen kansa on harvinaisen onnellista. Pyrkimyksestä keskustan hyvään seuraa kaikille hyvä, niin on aina ollut, oleva.Viittaan valtionfilosofi, professori Maaret Kallion provosoivaan kysymykseen: ”Meneekö meillä helvetin hyvin vai helvetin huonosti?”Kysymys on Kalliolle tyypilliseen tapaan leikkisän retorinen.Meillä menee hyvin.Teillä menee hyvin.Kevät lähestyy, tiaiset laulavat, ihminen on oman elämänsä mäkitupa.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.