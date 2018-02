Kotimaa

Kuka saa osallistua perjantain mielenilmaukseen – ja miten käy palkan?

IS kysyi ihmisiltä kadulla, mitä mieltä he ovat perjantain mielenilmauksesta. Katso otsikon alla olevalta videolta vastaukset.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oletko menossa töihin perjantaina, vaikka ammattialasi on lakossa? Ota luottamuksellisesti yhteyttä Ilta-Sanomien toimitukseen sähköpostilla (uutiset@is.fi).