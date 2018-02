Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Mikä järki lasten hankkimisessa?

Oma päärooli vaihtuu ehdoitta rakastavan kamari–palvelijan osaan.

Prismaperhe ajaa lauantaisin automarkettiin tila-autolla, ostaa jauhelihaa ja pitää hyvänä päivää, kun kukaan ei kakkaa, kuumeile tai sekoa karkkihyllyillä. Yöunet ovat katkonaisia, seksiä ei ole saati baarireissuja. Se on karvas elämäntapamuutos itseensä keskittyneelle peterpan-nuorelle, jonka vapauden suurin rajoitin on ollut iloiseen perhetapahtumaan mennessä se, että Wolt ei toimita viinaa jatkoille.Lapsen odotukseen liittyvä fraasi ”ihan sama kunhan vaan on terve” pitäisikin päivittää muotoon ”ihan sama kunhan sen kanssa ei tarvitse käydä automarketissa ja se ei valvo tai sohlaa ja kunhan meidän vuositulot on 180 000 e ja että pääsen baariin joka viikonloppu ja että mikään ei niinku sillee kauheesti muutu”.Yksi lasten hankkimiseen liittyvistä epäviehettävyystekijöistä on se, että vanhemmuuden standardit ovat nykyisin silmittömän korkeat. Pelkkä kännykän vilkaisu hiekkalaatikolla saattaa herättää ympäristössä halun soittaa lastensuojeluun, koska Jade-Muumin iskä- tai äitioletettu ei selkeästikään ole läsnä.Uuvuttavuutta lisää myös useiden vanhempien harjoittama demokratiaöverismi: ”Ai, sinulla on sellainen tunne, että tämä banaani on tyhmästi kuorittu. Kiva kun sanoit tuon! Sillä muista rakas, että sinulla on oikeus ilmaista tunteitasi juuuuuri niin kuin haluat. Iskä myöhästyy nyt kaksi tuntia töistä kun kuoritaan uusi, mutta ei se mitään höpönöpsykkä.”Vanhemmuuden onnea epäilevät ovat sikäli oikeilla jäljillä, että psykologinen tutkimus osoittaa melko kiistatta lasten tekevän ihmisistä onnettomia.Nobel-palkitun Daniel Kahnemanin tutkimuksessa lähes tuhannelta työssäkäyvältä äidiltä kysyttiin mikä heidän päivissään oli parasta sisältöä. Omien lasten kanssa oleminen löytyi sijalta 16. Esimerkiksi televisionkatselu tai imuroiminen koettiin hauskemmaksi elämänsisällöksi.Muutamat psykologit, muun muassa alansa supertähti Daniel Gilbert, toteavat, että kaikesta säätämisestä huolimatta lasten kanssa tapahtuu tietenkin myös paljon iloisia ja kivoja asioita. Kun ajattelemme hyviä hetkiä lasten kanssa, tunnemme lämpöä, onnea ja merkityksellisyyttä.Ja kun lapsia on kerran saanut, tilanne on pysyvästi päällä. Tällöin aivomme alkavat myös generoida perusteluja sille, miksi vanhemmuus on kuitenkin lähtökohtaisesti siistiä. Murhe menetetystä vapaudesta korvautuu toisenlaisella tarinalla, jossa oma päärooli vaihtuu ehdoitta rakastavan kamaripalvelijan osaan. Ei se niin kamalaa ole, sittenkään.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja