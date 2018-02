Kotimaa

Valepoliisit huijasivat vanhukselta tuhansia euroa – rahat hupenivat ”juomiseen ja elämiseen”

Joulukuun alussa haapajärveläinen vanhus sai puhelun, jonka aluksi miehen äänellä puhunut henkilö esittäytyi poliisiksi. Hän oli uskotellut naiselle, että tämän pankkikortti oli kopioitu ja pian naiselta katoaisi rahaa. Näin hän onnistui huijaamaan naisen pankkitunnukset. Naisen tililtä hävisi 6 100 euroa jo puhelun aikana. Rahat siirrettiin rahansiirtofirman kautta toiselle tilille, josta ne oltiin nostettu saman tien.Myös toinen haapajärvinen nainen sai vastaavan puhelun saman illan aikana, mutta tämä huijaus ei onnistunut.Nyt rikostutkinta on johtanut kolmen epäillyn tunnistamiseen ja tapaus on pääpiirteittäin selvitetty. Taustalla on kolme 1980- ja 1990-luvuilla syntynyttä miestä, jotka asuvat Etelä- ja Pohjois-Savossa. Yksi tekijöistä on ollut vangittuna, toinen kiinniotettuna ja kolmas yhä etsintäkuulutettuna.Etsintäkuulutettu, edelleen kateissa oleva mies sattuu olemaan sama, jonka tilille rahat siirtyivät. Häntä on etsitty alusta alkaen tuloksetta. Sen sijaan muut epäillyt selvisivät vasta tovin tutkinnan jälkeen. Ensimmäinen kiinniotto tehtiin vasta tammikuun puolella.Poliisin mukaan kaikilla kolmella epäillyllä on runsaasti rikostaustaa, erityisesti petosrikoksista. Kuulusteluissa toinen mies kertoi, että valepoliisipuhelulla saadut rahat on ehditty jo hävittää ”juomiseen ja elämiseen”.Tapausta on tutkittu virkavallan anastuksena ja törkeänä petoksena, joista jälkimmäisestä voi seurata vankeutta neljästä kuukaudesta neljään vuoteen. Poliisitutkinnassa kaikki on viitannut siihen, että teko on suunnitelmallisesti tehty.Poliisi jatkaa selvitystä, kunnes kolmaskin mies saadaan kiinni. Sen jälkeen asia siirtyy syyteharkinnan kautta käräjille.