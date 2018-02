Kotimaa

Väyrysellä on kaksi selvää vaihtoehtoa – ”En ole puhunut tästä ennakkoon kenenkään kanssa”

Olen valmis johtamaan (keskusta)puolueen voittoon seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Ei ole puhunut ennakkoon kenenkään kanssa

Keskustassa toivottu Väyrysen eroa

Varasuunnitelma: ero keskustasta ja kansalaispuolue eduskuntaan

Jos Väyrynen valittaisiin keskustan johtoon, mitä käy kansalaispuolueelle?