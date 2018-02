Kotimaa

Diplomaattikunnan vanhin onnitteli Niinistöä suomeksi – ja nosti esiin Lennun kansainvälisenä supertähtenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Alla olevalla videolla Lennu varastaa huomion presidenttiparin vastaaonttaessa jouluterveyhdyksiä joulun 2016 alla.