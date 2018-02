Kotimaa

Väyrynen lähtee ehdolle keskustan puheenjohtajaksi: ”Teen vielä yhden yrityksen keskustan pelastamiseksi”

Jutun alussa olevalla videolla Väyrynen kertoo päätöksensä taustoja IS:lle.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väyrysen

Väyrynen

Alla olevalla videolla Väyrynen onnittelee Sauli Niinistöä presidentinvaalien voitosta.