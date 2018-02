Kotimaa

Nykymenon meininki

Ei ollut Tindereitä, ei. Deittipalvelua haluavalle oli parhaimmillaankin tarjolla vain aikanaan puhemiehiksi kutsuttuja, Aleksis Kiven Nummisuutareista tutun Vilkastuksen Mikon kaltaisia sutkeja koijareita.Saattaa tosin olla, että miesoletuksensa vuoksi myös Vilkastuksen puhemiehisyys joudutaan Nummisuutarien seuraavissa painoksissa korvaamaan toisella, Jouko Jokisen perinneyhdistyksen lisensoimalla nimikkeellä.Suomalaisen lineaarisen television pioneeri – asiasta enemmän nettisivuillamme -Yle – on havahtunut tähän ikäihmisten ja verkon väliseen kohtaanto-ongelmaan.Nyky-yhteiskunnassa tuntuu olevan trendinä diagnosoida ongelmiksi useimpia asioita, jotka aiemmin ymmärrettiin luonnollisiksi osasiksi elämän moninaisuutta.Nyt puheena oleva kohtaanto-ongelma on kuitenkin aito.Jos tämän karun nykypäivän tosiasian tahtoo jollakin tavalla kiteyttää, se voisi kuulua näin:Ikääntynyt henkilö, jolla ei viime kädessä ole kognitiivisia valmiuksia seurata verkosta hydraulisen prässin toimintaa sen puristaessa kokoon satunnaisesti valikoituneita esineitä ja materiaaleja, on tuomittu jäämään tietoyhteiskunnan ja sen kansalaispalvelujen ulkopuolelle ja vähintäänkin marginaaliin.Ylen räätälöimä ratkaisu on televisiopohjainen ohjelmaformaatti Seniorit somessa.Ohjelmassa joukko nuoria tubettajia opastaa vanhempaa väkeä verkon ja sosiaalisen median sovellusten saloihin.Sovellus oli suomen kielessä alun alkaen sovellutus, mistä se tämän nopeatempoisen aikamme vaatimuksesta typistettiin nykyiseen muotoonsa.Alan hevijuuserit näyttävät tykästyneen tuotakin lyhyempään termiin appi, joka taas on pätkäisty suoraan sanasta applikaatio.Selvyyden vuoksi, tämä appi on vailla elimellistä yhteyttä rinnakkaistermiinsä anoppiin. Toisin sanoen kyseisessä appi-tapauksessa on siis aivan turha marmattaa mistään patriarkaatin läpitunkevasta dominanssista.Seniorit!Useat teistä, jotka lähditte someen, ette enää näe maailmaa entisin silmin, ja kuinka monet ovatkaan ainiaaksi menettäneet kykynsä lukea kirjoja.Mutta te olette myös jakaneet kovia klikkauksia, ja kun nyt parisataatuhatta ikätoverianne tuijottaa särkevin silmin älypuhelimiensa näyttöjä, tiedätte ettei koulutuksenne ole ollut turha.– – – – –(Pakinaa kirjoitettaessa ei ole vahingoitettu eläimiä eikä häiritty naisia.)