Kotimaa

Helsinki-Vantaalla vain yksi kiitotie käytössä rujon sään vuoksi – lentoliikenteessä viivästyksiä

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on vain yksi kiitotie käytössä sankan lumisateen ja kovan tuulen takia. Asiasta tviitanneen Finavian mukaan kentällä on voimassa lentoliikennerajoituksia. Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi, kerrotaan Finavian viestinnästä.Finavia kertoo verkkosivuillaan useista myöhästymisistä. Esimerkiksi Finnairin lento Hampuriin, jonka oli määrä lähteä ennen kahdeksaa aamulla, lähtee arviolta kello 10.30. Myös aamulento Amsterdamiin on arviolta yli kaksi tuntia myöhässä.Finavia varoitti jo eilen, että Helsinki-Vantaan lentoliikenteeseen on odotettavissa viivästyksiä huonon sään takia. Finavia kertoi tuolloin, että lentoasema toimii normaalisti, mutta lentoliikennettä joudutaan todennäköisesti rajoittamaan tuuliolosuhteiden ja kiitoteiden aurausten vuoksi.