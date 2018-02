Kotimaa

Nyt on erittäin huono ajokeli – lumimyräkkä myöhästyttää myös junia, busseja ja lentoja

Myräkkä vaikuttaa myös joukkoliikenteeseen

Ajokeli muuttuu erittäin huonoksi aamusta alkaen lumipyryn takia maan etelä- ja lounaisosissa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Ajokeli on vaarallinen Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.Helsingin seudulla osa lähijunaliikenteen vuoroista perutaan. Syynä on tälle päivälle ennustettu runsas lumisade, kertoi VR eilen. A- ja K-junia aiotaan ajaa 20 minuutin vuorovälillä. VR:n mukaan liikenteeseen jääviä junia pidennetään.Vuorovälien pidentämisellä pyritään varmistamaan, että junat kulkisivat aikataulussa ja että vaihteiden kohdalla olisi mahdollista tehdä lumitöitä.Lisäksi Tikkurilassa ja Järvenpäässä saattaa olla raidemuutoksia.HSL puolestaan kertoi, että lumimyräkkä saattaa aiheuttaa myöhästymisiä ja perumisia myös bussi- ja raitiovaunuliikenteessä. Matkustajia kehotetaan varaamaan normaalia enemmän aikaa liikkumiseen.Lisätietoja liikennetilanteesta löytyy VR:n, HSL:n ja Liikenneviraston verkkosivuilta.Finavian mukaan Helsinki-Vantaan lentoliikenteessä on niin ikään odotettavissa viivästyksiä tänään. Lentoasema toimii normaalisti, mutta lentoliikennettä joudutaan todennäköisesti rajoittamaan tuuliolojen ja kiitoteiden aurausten takia.Finavia kehottaa matkustajia seuraamaan oman lentoyhtiönsä tiedotusta. Ajantasaiset lentotiedot löytyvät Helsinki-Vantaan sivulta.