Jehovan todistajat varoittavat masturboinnista vuodetulla videolla – ”Epäpuhdasta itsesi pahoinpitelyä”

”Hyvä osoitus kontrolloinnista”

Tiedottaja syyttää totuuden vastaisesta kampanjasta

Jehovan todistajien haaratoimistojen työntekijöille suunnattu ohjevideo masturboinnista vuoti julkisuuteen viikonloppuna. Jehovan todistajiin kriittisesti suhtautuva JW Survey http://jwsurvey.org/homophobia/astonishing-watchtower-bethel-sex-regulations-videos-leaked -sivusto julkaisi videosta otoksia, ja pian pitkä versio videosta ilmestyi YouTubeen https://www.youtube.com/watch?v=z0nVVENtG_c&feature=youtu.be Videolla työntekijöitä neuvotaan välttämättään ”itsensä saastuttamista” masturboimalla.– Sinun on vastustettava epäpuhdasta itsesi pahoinpitelyä – masturbaatiota – johon kuuluu tarkoituksellinen sukupuolielinten kiihottaminen. Älä anna itsesi saastua tällä epäpuhtaalla tavalla, Jehovan todistajien hallintoelimen korkea-arvoinen avustaja Ralph Walls https://www.is.fi/haku/?query=ralph+walls ohjeisti naisia.Toinen korkea-arvoinen avustaja Gary Breaux https://www.is.fi/haku/?query=gary+breaux ohjeisti puolestaan miehiä muun muassa välttämään kireitä housuja, koska ”ne on saatettu suunnitella tekemään miehestä femiinisen” – mihin Breauxin mukaan homoseksuaalit pyrkivät.– Täytyykö masturboimiseen käyttää käsiä? Jos ajatellaan, että veli käyttää niin tiukkoja alusvaatteita, että ne hiertävät hänen penistään, kun hän liikkuu ympäriinsä. Hän kiihottuu ja saa jopa siemensyöksyn. Masturboiko hän? Kyllä, koska hän tarkoituksella kiihottaa sukupuolielintään, vaikka hän ei käytä käsiään.– Jehova haluaa meidän puhdistavan itsemme kaikesta, joka tahraa sielumme. Toisin sanoen kaiken, joka saastuttaa henkisen olemuksemme. Masturbaatio tartuttaa mieheen itsekkyyttä, heikentää itsekontrollia ja saa hänet uskomaan, että seksin ei tarvitse liittyä rakkauteen.Työntekijöille suunnatulla videolla ohjeistetaan erikseen miehiä ja naisia yksityiskohtaisesti pukeutumiseen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.Uskontojen uhrien tuki ry:n hallituksessa aiemmin toiminut Jari-Pekka Peltoniemi https://www.is.fi/haku/?query=jari-pekka+peltoniemi sanoo IS:lle, että vuodettu video on hyvä osoitus siitä mielenhallinnasta ja kontrolloinnista, jota Jehovan todistajat omia jäseniään kohtaan harjoittavat.– He kontrolloivat pieniä yksityiskohtiakin ihmisten elämässä. Kenellekään ei pitäisi kuulua, mitä ihmisen makuuhuoneessa tapahtuu, Peltoniemi sanoo ja pitää toimintaa vallankäyttönä jäseniä kohtaan.Seksuaalisuudesta tehdään Peltoniemen kokemusten mukaan hävettävää ja syntistä Jehovan todistajien keskuudessa. Hän kuului Jehovan todistajiin 31 vuotta, kunnes hänet erotettiin vuonna 2006 ”ajatusrikoksen” takia.– Jyrkkä ja kielteinen asenne seksiin vääristää niiden nuorten ajatusmaailmaa, jotka ovat pienestä asti saaneet kuunnella tämänkaltaista erittäin seksikielteistä kasvatusta.Peltoniemi arvioi, että erittäin korkea-arvoisten johtajien käyttäminen ohjevideolla on merkki siitä, että videon sisältämää viestiä muun muassa masturboinnista halutaan saattaa mahdollisimman tehokkaasti perille.– Nämä henkilöt ovat suoraan yhteydessä hallintoelimeen, ja heitä voisi verrata hierarkiassa katolisen kirkon kardinaaleihin.Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen https://www.is.fi/haku/?query=veikko+leinonen syyttää videon julkisuuteen nostanutta JW Survey -sivustoa trollitehtaaksi ja videosta tehtyä juttua totuuden vastaiseksi kampanjaksi.JW Survey -sivustolla julkaistussa kaksituntisessa videossa esitellään otoksia Jehovan todistajien ohjevideosta, ja niitä kommentoidaan hyvin kriittiseen sävyyn.– Tämä koko kyseinen esitys on tehty sellaiseen tarkoitukseen, mikä on aivan eri kuin miten sitä nyt esitellään, Leinonen sanoo.

Mikä videon tarkoitus on?

– No eihän sitä ole tarkoitettu yleiseksi ohjevideoksi. Kyse on keskustelusta, joka on videoitu. Video on oman henkilökunnan tarpeeseen.

Kenelle video on siis suunnattu ja miksi?

– Sitä ei ole tarkoitettu julkisuuteen reposteltavaksi. Se on ihan sisäiseen käyttöön, tiettyyn tilanteeseen.

Esimerkiksi Väestöliitto, joka tarjoaa kansalaisille tieteellisesti tutkittua tietoa ohjeistaa, että itsetyydytys on terveellinen tapa tutustua omaan kehoonsa. Näettekö mitään ristiriitaa tämän videon sanoman ja tieteellisesti tutkitun tiedon välillä?

– Väestöliiton periaatteet ovat niiden periaatteita, ja ne ovat ihan hyvät. Ei meillä ole mitään sääntöä kyseisestä asiasta. Asiaa on selvitetty meidänkin sivuillamme puolelta jos toiselta.

Peltoniemi sanoo, että tällainen seksuaalisuuteen puuttuminen on jäseniin kohdistettua vallankäyttöä Jehovan todistajien yhteisössä. Mitä ajatuksia tämä herättää?

Kontula: Vastaa sadan vuoden takaisia käsityksiä

– Tämä on Peltoniemen visio. Se, että Peltoniemi menee näin sanomaan on vain mielipide.Tutkimusprofessori Osmo Kontula https://www.is.fi/haku/?query=osmo+kontula kuulee videon sisällöstä IS:ltä. Hänen mukaansa videolla esitetyt väitteet itsetyydytyksestä vastaavat noin sadan vuoden takaisia käsityksiä.– Se on ollut vanhaa todellisuutta, joihin silloin aikanaan erinäköisistä syistä uskottiin ja jota haluttiin välittää eteenpäin.Kontulan mukaan suomalaisen terveysopin kirjallisuudessa mainittiin itsetyydytyksestä negatiiviseen sävyyn vielä 1950-luvulla. Sen jälkeen käsitykset ovat muuttuneet lopullisesti.– Sitten oikeampi tieto korvasi väärät käsitykset.Itsetyydytystä pidetään niin terveellisenä omaan kehoon tutustumisena, että sitä suositellaan Kontulan mukaan yhtenä hoitokeinona seksuaaliterapiassa.– Jostain syystä Jehovan todistajien piireissä hellitään historiallisia näkemyksiä.

Millaisia seurauksia siitä voi aiheutua, kun korkean auktoriteetin omaavat henkilöt tuovat tällaisia näkemyksiään julki uskonnollisessa yhteisössä?