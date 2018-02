Kotimaa

Raitiovaunun kuljettajalta ei enää voi ostaa matkalippuja

Raitiovaunun kuljettajalta ei enää voi ostaa matkalippuja

31.1. 22:58

Kertalippu on hankittava ennen raitiovaunuun astumista.

Helsingissä ei enää helmikuun alusta voi ostaa lippua raitiovaunun kuljettajalta, joten kertalippu on hankittava ennen raitiovaunumatkan alkamista.



Kertalippuja saa matkapuhelimella, R-kioskeista, HSL:n lippuautomaatista, HSL:n palvelupisteistä ja matkakortilla. Ympäri Helsinkiä on myös lähes 400 Helsingin kaupungin pysäköintiautomaattia, joista saa HSL:n kertalippuja maksukortilla.



Matkailijoille kertalippuja on myynnissä myös Eckerö Linen ja Viking XPRS:n infopisteissä sekä Tallinkin ja Silja Linen laivoilla.