Kotimaa

Jörn Donner hämmästelee keskustelua ahdistelusta: Miksi vain Lauri Törhönen nimettiin?

Tuomiot on julistettu ennen kuin edes tuomarit ovat kokoontuneet, Törhösen kanssa työskennellyt Donner hämmästelee.

Jörn Donner https://www.is.fi/haku/?query=jorn+donner pitää epäreiluna, että vain Lauri Törhösen https://www.is.fi/haku/?query=lauri+torhosen nimi on nostettu esiin puhuttaessa elokuva-alalla tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä.Donner katsoi keskiviikkona Ylen A-Studion, jossa aiheesta keskusteltiin tunteikkaasti.– Suoraan sanoen olen hieman hämmästynyt monestakin syystä. Yksi on se, että tuomiot on julistettu ennen kuin edes tuomarit ovat kokoontuneet.– Ja tässä ohjelmassa mainittiin nimeltä vain yksi henkilö, joka ilmeisesti on harjoittanut koko Suomessa seksuaalista häirintää. Se on vähän omituista, Donner arvioi.Donner muistuttaa tuottaneensa useita Törhösen ohjaamia elokuvia.– Minulla ei koskaan ole ollut aihetta tietää tai kuulla mistään häirinnästä. Asiaa olisi varmaan syytä kysyä naispuolisilta pääosan esittäjiltä.– En ole seurannut Törhösen yksityiselämää ja kujeita, mikäli ne ovat tosia, joten en osaa kommentoida, kun en ole ollut koskaan tietoinen mistään tällaisesta.– Meillä on hyvä työsuhde, Donner kiittää.Hän arvioi esillä olleiden tapausten olevan 10–15 vuoden takaa.– Hieman yllätyksellistä, ettei kukaan aiemmin ole puhunut mitään, mutta ehkä se on tämä metoo-juttu, joka tekee sen, että äkkiä putkahtaa suuri lauma naisia, jotka ovat olleet seksuaalisen häirinnän kohteina.Donner sanoo oman omantuntonsa olevan ”tavattoman puhdas”.– Olen kyllä harrastanut seksiä, mutta vain molemmin puolisen hyväksynnän perusteella. En ole koskaan syyllistynyt tällaiseen, mutta ehkä jotkut muut ovat.– Se on varmaan totta ja pöyristyttävää sekin on.

Törhösen tapaus?

– Ilmeisesti Lauri on harrastanut, en ole siitä kuullut enkä tiennyt, mutta siitä huolimatta tämä menettelytapa on vähän omituinen, että syylliseksi mainitaan nimeltä vain yksi henkilö.Donner palauttaa mieleen toisen työyhteisön, eduskunnan, jossa hän oli läsnä kansanedustajana.– Eduskunnan saunassa kuulin nimiä mainitsematta mitä pöyristyttävimpiä juttuja, kun kansanedustajat kertoivat edesottamuksistaan, mutta en koskaan aio mainita ainuttakaan nimeä.– Tällainen yhteiskunta on ollut ja ilmeisesti sitä edelleen tapahtuu, Donner sanoo.