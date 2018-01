Kotimaa

Lennu-koira pääsi vaalikaranteenista – palasi julkisuuteen herttaisella Facebook-videolla

Otsikon alla olevalla videolla klassikkopätkä: Lennu varasti päähuomion, kun presidentille luovutettiin joulukinkku ja jouluhauki.

Lennulle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Videolla