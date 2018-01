Mielenilmaukseen osallistuvia kuskataan perjantaina bussilasteittain maakunnista Helsinkiin: ”Busseja tilataan lisää sitä mukaa, kun ne täyttyvät”

Kotimaa

Mielenilmaukseen osallistuvia kuskataan perjantaina bussilasteittain maakunnista Helsinkiin: ”Busseja tilataan

SAK järjestää perjantaina 2. helmikuuta mielenilmauksen aktiivimallia vastaan. Mielenilmaus alkaa kello yhdeltätoista Helsingin Senaatintorilla.SAK:n puheenjohtajasanoi Ylen A-Studion tiistaisessa lähetyksessä, että mielenilmaukseen odotetaan noin 10 000 osanottajaa eri puolilta Suomea.Koska mielenilmaus peruu suuren osan kaukoliikenteen bussivuoroista perjantaina, ja myös suurin osa pääkaupunkiseudun julkisesta liikenteestä seisoo mielenilmauksen vuoksi, on mielenilmaukseen saapuville järjestetty vaihtoehtoisia kuljetuksia.SAK järjestää maksuttomia ja kaikille avoimia bussikyytejä maakunnista Helsinkiin. Bussilinjat ovat SAK:n alueellisten toimipisteiden organisoimia.SAK:n järjestöpäällikkösanoo, että busseihin hyppää arviolta tuhansia ihmisiä, mutta tarkkoja lukuja bussikuljetuksilla Helsinkiin suuntaavien mielenilmaisijoiden määrästä ei toistaiseksi ole tiedossa.Ilmoittautumisaika kyseisiin kyydityksiin sulkeutuu keskiviikkona minuuttia ennen puolta yötä.– Vielä ei tiedetä täsmällisiä lukuja, ja luulen, ettei tiedetä edes perjantaina, koska aina tulee poisjääntejä, ja jotkut tulevat vaikkeivät olisi ilmoittautuneetkaan. Mutta tasaiseen tahtiin ihmisiä ilmoittautuu kuljetuksiin lisää.- Katso oheiselta videolta, miten perjantain lakko vaikuttaa työmatkaasi.Harjulan mukaan eri reittejä pääkaupunkiin suuntaaville busseille on yli kolmekymmentä. Bussien määrä vaihtelee reiteittäin. Tällä hetkellä eniten busseja näyttäisi starttaavan Tampereelta.– Busseja tilataan lisää sitä mukaa, kun ne täyttyvät. Esimerkiksi Tampereelta tulee 17 bussia. SAK:n kuljetuksia on varovaisen arvion mukaan varmaan noin 70 bussia. Sataan tuskin päästään. Mutta kaikki riippuu siitä minkälainen rysäys tähän loppuun vielä tulee.Harjulan mukaan kenenkään ei tulisi jäädä kyydittä.– Onneksi on sellainen tilanne, että saamme noita busseja reiteille niin paljon kuin tarve vaatii.Harjula muistuttaa, että osa ihmisistä saapuu paikalle myös esimerkiksi liittojen tai ammattiosastojen järjestämillä kyydeillä tai junalla, sillä kaukojunaliikenne toimii perjantaina normaalisti.