Kotimaa

Syyttäjä: Suomalaistaiteilijoiden töinä myyty yli sata väärennöstä – yli 1,4 miljoonan euron rikoshyöty

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seitsemää henkilöä vastaan on nostettu syytteet laajassa taideväärennösjutussa, kerrotaan Sisä-Suomen syyttäjänvirastosta. Syytetyt ovat keskusrikospoliisin tutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.Syyttäjät arvioivat, että taideväärennöksillä on hankittu yli 1,4 miljoonan euron rikoshyöty vuosina 2004–2014.Syytteiden mukaan yli sata väärennöstä on myyty tunnettujen suomalaisten taiteilijoiden töinä eri puolille Suomea. Keskeisessä asemassa on pirkanmaalainen taidekauppias.Pääasiallinen rikosnimike jutussa on petos. Kukaan syytetyistä ei ole vangittuna. Syytteet käsitellään aikanaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.Väärennösjutun toisen haaran käsittely on jo meneillään Helsingin käräjäoikeudessa. Tässä kokonaisuudessa syytettyjä on toistakymmentä.