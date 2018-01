Kotimaa

Tiedustelupäällikkö: Sotilastiedustelu voisi osallistua tietyin reunaehdoin julkiseen keskusteluun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taustoittavaa informaatiota yleisölle?

”Järkiperusteista keskustelua tiedustelulaista”