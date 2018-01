Suora lähetys torstaina klo 11: Näin Sauli Niinistön virkaanastujaiset etenevät – kurkista presidentin onnittelukirjaan

Kotimaa

Suora lähetys torstaina klo 11: Näin Sauli Niinistön virkaanastujaiset etenevät – kurkista presidentin onnitte

ISTV:n suora lähetys virkaanastujaisista alkaa torstaina klo 11. Lähetys on tuolloin katsottavissa tämän artikkelin alussa olevalta videolta.













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy