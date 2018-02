Kotimaa

Mato-Allin syntymästä 100 vuotta: Onnistui kitkemään lapamadon, mutta ei pornoa





Lapamatoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mato-Allilla riitti työsarkaa, sillä lapamatoa oli hoidettu poppakonsteilla, esimerkiksi juomalla bensaa ja syömällä hiekkaa.





Iso kohu





Alli tiesi: et voi haukkua asiaa, jota et tunne.

Naisnäkökulmaakin





Kun hän oli mennyt lapsena salaa tapaamaan varakasta isäänsä, mies antoi markan ja käski mennä tiehensä.

Mato-Allia