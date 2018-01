Kotimaa

Voimakas matalapaine lähestyy Suomea – luvassa navakkaa tuulta ja lumipyryä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aurinko näyttäytyy maan etelä- ja keskiosassa sekä Oulun seudulla monin paikoin.Illalla kaakkoistuuli voimistuu ja länsirannikolle saapuu lumisateita.Pakkasta on 5 – 10 astetta, pohjoisessa 10 - 20 astetta. Etelä- ja länsirannikolla pakkanen on hieman heikompaa. Yöllä lumisateita leviää vähitellen maan etelä- ja länsiosaan, kaakkoistuuli on rannikolla navakkaa.Torstaina voimakas matalapaine lähestyy Suomea lännestä. Maan etelä- ja länsiosassa pyryttää lunta ja itätuuli on navakkaa. Iltaa kohti lunta tulee myös idässä. Maan pohjoisosassa on poutaa.Pakkasta on lounaisrannikolla muutama aste, pohjoisessa 10 - 25 astetta. Tuuli lisää pakkasen purevuutta.Perjantaina sää on poutaista ja pilvipeite rakoilee etenkin maan pohjoisosassa.Pakkaslukemat vaihtelevat 10 asteen molemmin puolin, Lapissa pakkanen on kireää. Pohjoistuuli lisää pakkasen purevuutta.