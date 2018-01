Kotimaa

Sarjahuijari­nainen petkutti kymmeniä Tori.fissä – eräs pikku­seikka herätti Pasin epäilykset

Kuuntele jutun alussa olevalta videolta muita käryyn päättyneitä rötöstarinoita.

22-vuotiaan naisen kaava oli jokaisella kerralla sama.Nainen julkaisi Tori.fi-verkkosivustolla myynti-ilmoituksia, joissa hän väitti myyvänsä muun muassa iPhone-puhelimia, Apple TV:itä ja iPad-taulutietokoneita. Nainen teki kaupat yhteensä 37 eri ihmisen kanssa.Nainen sai tuotteista pääasiassa hieman yli sata euroa. ”Asiakkaat” toimittivat rahat naisen pankkitilille. Naisen saama yhteissumma nousee yli 4 000 euroon. Nainen ei kuitenkaan koskaan toimittanut lupaamiaan tuotteitaan, eikä se ollut hänen tarkoituksensakaan. Myynti-ilmoitukset olivat siis perättömiä.Epäilysten mukaan nainen rahoitti toiminnallaan Subutexin käyttöä. Lääkäri voi antaa laillisesti Subutexia silloin, kun huumeiden käyttäjä haluaa lopettaa vahvan huumausaineenheroiinin käytön. Riippuvaiset käyttävät lääkettä kuitenkin huumaustarkoituksessa ja ostavat sitä katukaupasta.mukaan naisen huijaaminen on ollut ”ammattimaista”. Nainen on myöntänyt kaikki 37 petosta, joista häntä epäillään.– (Nainen) on valmis ja halukas menemään hoitoon, jotta hänen ongelmansa saadaan sitä kautta hoidettua, oikeuden papereissa lukee.Vantaan käräjäoikeus vangitsi naisen todennäköisin syin epäiltynä petoksista maanantaina. Hänet vangittiin jatkamisvaaran takia. Tämä ei olekaan ensimmäinen kerta, kun nainen on tehtaillut petoksia.Nainen sai viime kesänä tuomion 18 petoksesta, ja hän ryhtyi suorittamaan vankeusrangaistusta syyskuussa. 25 vankilapäivän jälkeen nainen pääsi ehdonalaiseen vapauteen, ja lähes heti vapautumisensa jälkeen hän alkoi tehtailla nyt tutkinnassa olevia petoksia.Osa nyt tutkittavista petoksista tapahtui ennen naisen vankila-aikaa. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet viime vuoden elokuun ja tämän vuoden tammikuun välisenä aikana.viimeisimmäksi uhriksi joutui vantaalainen Pasi. Hän yritti tehdä taustatyöt huolella. Pasi googlasi naisen nimeä sekä tilinumeroa ja yritti katsoa olisiko kaikki kunnossa. Naisesta ei tullut epäilyttäviä tietoja vastaan.– Hänellä oli fiksut kuvat tuotteista.– Hän vaikutti asialliselta. Hän osasi esittää asiansa fiksusti ja oli fiksun oloinen. Ei herännyt heti epäilystä, Pasi sanoo.Pasi ei kuitenkaan tiennyt, että nainen ei esiintynyt omalla nimellään. Pasin epäilykset heräsivät vasta, kun hän oli maksanut sata euroa tämän tilille. Pasi oli ostamassa Apple TV:tä. Hän kävi keskustelun naisen kanssa sähköpostin välityksellä.– Nainen halusi kuitin maksusta. Meillä oli puhetta, että se maksaa satasen ja sen päälle postikulut. Minulla kävi kuitenkin pieni lipsahdus, kun unohdin maksaa ne postikulut.Siitä huolimatta nainen lupasi viedä tuotteen postiin.– Myöhemmin samana päivänä rupesin miettimään, että kummallista, kun hän ei noteerannut mitenkään postikulujen puuttumista. Sitten homma rupesi haisemaan. Tämän jälkeen naisesta ei kuulunut enää mitään. Laitoin viestiä, mutta ei hän vastannut mihinkään enää.– Sitten arvasin, että taisi mennä rahat ja tavara sivu suun. Vaikutti siis vahvasti sille, että tämä haisee kusetukselta, koska normaali ihminen olisi vastannut järkevän ajan puitteissa, 37-vuotias Pasi harmittelee Ilta-Sanomille.joutui nyt toista kertaa vastaavantyyppisen huijauksen uhriksi. Ensimmäinen kerta tapahtui yli viisi vuotta sitten. Pasi korostaa, että nettiostokset ovat muuten pääasiassa sujuneet hyvin. Huijatuksi tuleminen kuitenkin harmittaa.– Onneksi ei ole isommasta omaisuudesta kuitenkaan kiinni.– Mutta ei tämä iloa tuota tähän tammikuun kurjuuteen.– Ja hyvähän sitä rahaa on karhuta ajan kanssa. Tuskin niitä rahoja kuitenkaan koskaan saa. Mutta, jos tämän laittaa perintään ja hän sattuu vaikka Lotossa voittamaan, niin minäkin saan rahaa sitten, Pasi naurahtaa.Poliisi jatkaa asian tutkintaa.