Pakkanen kiristyy – kylmää ilmaa virtaa Etelä- ja Keski-Suomeen

Lapissa on enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee.Maan etelä- ja keskiosaan virtaa aiempaa kylmempää ilmaa.Päivällä on pakkasta etelässä ja lännessä 2 – 5 astetta, idässä ja maan keskivaiheilla 4 - 8 astetta. Lapissa on pakkasta 10 - 25 astetta.Keskiviikkona sää on heikkotuulinen ja poutainen. Pilvisyys vaihtelee suuresti eri puolilla maata, monin paikoin on selkeää.Aamulla on kireää pakkasta paikoin maan eteläosaa myöten.Päivällä pakkasta on lounaassa 2 – 5 astetta, muuten etelässä ja lännessä on pakkasta 5 - 10 astetta. Idässä ja pohjoisessa pakkasta on enimmäkseen 10 - 15 astetta, paikoin lähemmäs 20 astetta.Torstaina maan etelä- ja keskiosaan leviää lumipyry. Maan pohjoisosassa on poutaa ja paikoin selkeää.Pakkasta on päivällä lounaassa 2 – 5 astetta, maan keskiosassa kymmenisen astetta, Lapissa 15 - 25 astetta.