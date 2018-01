Punaisia päin ajanut bensavaras sai tuomion, vaikka poliisi ei edes nähnyt rikoksia – näin erikoinen vyyhti selvisi

Kotimaa

Punaisia päin ajanut bensavaras sai tuomion, vaikka poliisi ei edes nähnyt rikoksia – näin erikoinen vyyhti se

Mies ehti jo kertaalleen voittaa oikeustaistelun syyttäjää vastaan Helsingin käräjäoikeudessa, kun se hylkäsi syytteet näpistyksestä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syyttäjä valitti kuitenkin Helsingin hovioikeuteen, ja syyttömyyttään oikeudessa vannonut mies joutui pettymään.

Mistä tapauksessa oli kyse?

Oikeudessa väännettiin kättä siitä, anastiko mies 69,90 euron arvosta bensaa helsinkiläiseltä bensa-asemalta, jonka jälkeen hän olisi ajanut autollaan liikenteessä punaisia valoja päin. Tässä tapauksessa erikoista oli se, että poliisi ei nähnyt kumpaakaan väitettyä rikosta.Tavanomaisesti poliisi saa kuljettajat liikennerikoksista rysän päältä kiinni tai vähintäänkin poliisi saa liikennerikoksesta jonkinlaisen havainnon.

Kuka rikokset sitten todisti? Ja mikä merkitys sillä oli?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vartija

Samassa

Tapaus lähti purkautumaan työvuorossa olleen vartijan ansiosta. Hän näki, kun farmarimallinen auto tuli Helsingin Vaakalinnuntiellä sijaitsevalle Shell-asemalle. Autoa kuljettanut mies tuli aseman sisälle, ja hän pyysi henkilökuntaa avaamaan polttoainetankin lukituksen.Vartijan havaintojen mukaan miehellä oli millimetrin pituinen tukka, Helly Hansen -merkkinen takki ja pipo. Vartija näki miehen lähimmillään 2–3 metrin etäisyydeltä.Vartija huomasi, että menopelinsä tankannut mies käynnisti autonsa ja lähti matkoihinsa. Vartija sai henkilökunnalta vahvistuksen, ettei mies maksanut bensasta.juoksi ulos, soitti hätäkeskukseen, ilmoitti auton tuntomerkit ja hän lähti seuraamaan autoilijaa omalla autollaan. Vartijan havaintojen mukaan mies ajoi kahdesti punaisia valoja päin, ensin Käpylän Shellin risteyksessä ja sitä seuraavassa isossa risteyksessä. Vartija teki havainnot 60–80 metrin etäisyydeltä.Vihdintiellä Lapinmäentien liikenneympyrän kohdalla poliisit tulivat vastaan, ja vartija näytti heille merkkiä miehen autosta. Poliisiauto lähti miehen perään hälytysvalot vilkkuen. Vartija seurasi perässä.Poliisit menettivät kuitenkin näköyhteyden miehen kuljettamaan autoon. Poliisit pysähtyivät Vaakatielle. Noin parikymmentä sekuntia myöhemmin alueella käveli mies. Poliisit kysyivät, kuka hän oli. Mies ei puhunut juuri mitään. Tuntomerkit viittasivat ilmoitettuun tankkaajaan.vartija tuli paikalle. Hänenkin havaintojensa mukaan poliisit olivat ottaneet ”oikean” miehen kiinni.– Tämän (vartija) oli päätellyt siitä, että miehellä oli täysin samanlaiset vaatteet, hovioikeus kirjoittaa.Poliisit veivät miehen huoltoasemalle, jossa väitetty bensiininäpistys tapahtui. Poliisit katsoivat valvontakameran kuvat tankkauksesta, ja ulkonäön perusteella he päättelivät, että kiinniotettu mies oli sama mies, joka oli jättänyt maksamatta.Helsingin käräjäoikeus oli sitä mieltä, että miehen syyllisyydestä ei oltu esitetty riittävää näyttöä, vaikka se piti vartijan puheita uskottavina. Käräjäoikeuden mielestä oli mahdollisuus, että tekoihin oli syyllistynyt muu mies kuin se, joka nyt oli syytteessä.Helsingin hovioikeus oli kuitenkin toista mieltä. Hovioikeudessa todistajana kuultiin vartijan lisäksi miehen kiinniottanutta poliisia. Poliisia ei kuultu käräjäoikeudessa.Hovioikeuden mukaan kumpikin todistaja kertoi tapahtumista yksityiskohtaisesti, minkä lisäksi he tekivät samankaltaisia havaintoja. Miehen syyllisyydestä ei jäänyt varteenotettavaa epäilyä.Hovioikeus tuomitsi 30-vuotiaan virolaismiehen näpistyksestä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 60 päiväsakkoon, joka teki miehen tuloilla 360 euroa.Rikokset tapahtuivat Helsingissä 9.5.2016.– Asiassa ei jää todistajien kertomusten perusteella, eikä myöskään näyttöä kokonaisuutena arvioiden varteenotettavaa epäilyä siitä, että (mies) on tankannut auton maksamatta polttoainetta ja kuljettanut syytekohdissa kysymyksessä olevaa autoa, Helsingin hovioikeus kirjoittaa.Mies määrättiin myös ajokieltoon, joka päättyy tämän vuoden toukokuun puolivälissä. Hovioikeus antoi tuomion maanantaina.