Kotimaa

Tämä mäki johti teinitytön traagiseen kuolemaan – video näyttää kohtalokkaan vaijerin paikan

Videosta näkyy minkälainen on hyppyrimäki ja alastulorinne, jossa onnettomuus sattui.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Helsingin käräjäoikeudessa jatkettiin maanantaina yhden nuoren kuolemaan ja kahden loukkaantumiseen johtaneen Herttoniemen hyppyrimäkiturman käsittelyä.Käräjäoikeudessa suoritettujen kuulemisten jälkeen käräjäoikeus teki maanantaina päivällä katselmuksen traagisen onnettomuuden tapahtumapaikalle Helsingin Herttoniemeen. Katselmuksessa käytiin läpi muun muassa kuoleman aiheuttaneen vaijerin sijaintia, varoituskylttejä ja alueen turvajärjestelyjä.Ilta-Sanomat seurasi maanantaina Herttoniemen hyppyrimäellä järjestettyä katselmusta.Onnettomuus sattui, kun paikalle iltaa viettämään kerääntyneet nuoret olivat laskeneet istualtaan päin vaijeria alastulorinteessä, joka oli kesäaikaan peitetty muovisella liukastepinnoitteella. Hyppyrimäen alue on nuorison suosima illanviettopaikka.Rinnettä laskemaan lähteneet nuoret ovat kertoneet, etteivät he nähneet alastulorinteen poikki 30 metriä alempana viritettyä teräsvaijeria. Teräsvaijeri katkesi kiinnityskohdastaan törmäyksen voimasta. Sen paksuus oli noin seitsemän millimetriä.Ensimmäisenä vaijeriin törmännyttä 16-vuotiasta tyttöä yritettiin elvyttää paikan päällä, mutta hän menehtyi. Kahden muun tytön henki säästyi ilmeisesti siksi, että ensimmäinen törmäys hieman vaimensi iskuvoimaa.Mäessä oli ollut asennettuna teräsvaijerit jo 1980-luvulta lähtien muun muassa ilkivallan, mopoilun ja autoilun estämiseksi. Poliisin esitutkinta-aineistosta käy ilmi, että teräsvaijerista varoitettiin vuonna 2015 varoituskylteillä.Todistajien mukaan tapahtuma-aikaan oli niin pimeää, ettei alastulorinteessä ollutta teräsvaijeria ollut mahdollista nähdä myöhään illalla. Hyppyrimäen valot eivät olleet päällä onnettomuuden aikaan. Oikeudessa maanantaina puhuneet turmassa loukkaantuneet tytöt kertoivat, etteivät he olleet nähneet myöskään varoituskylttejä.Vammoja saaneet tytöt kertoivat oikeudessa ylittäneensä mäen yläosassa olevan matalahkon puuaidan päästäkseen mäen alastulorinteelle.Alueelle asennettiin vuonna 2013 korkea metalliaita, joka ei kuitenkaan kattanut koko paikkaa. Onnettomuuden jälkeen vuonna 2015 verkkoaitaa jatkettiin ympäröimään koko aluetta.