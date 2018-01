Presidentin pojan Nuutti Niinistön ja Saara-vaimon uskomaton selviytymistarina tsunamissa – nousivat sylikkäin veden varassa

Kotimaa

Presidentin pojan Nuutti Niinistön ja Saara-vaimon uskomaton selviytymistarina tsunamissa – nousivat sylikkäin

Löydät jutun Nuutista ja Saarasta täältä https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005543246.html .

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy