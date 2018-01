Kotimaa

Harvinainen huumerikos: Mieskolmikkoa syytetään amfetamiinin saostamisesta, yhtä kuljettamisesta

Katukauppa-arvo lähes 1,4 miljoonaa

Osa laajempaa kokonaisuutta

Maanantaina syyttäjä vaati neljälle miehelle pitkiä vankeustuomioita amfetamiinin saostusjutussa.Syytteen mukaan kolme syytettyä valmisti amfetamiinia saostamalla syrjäisellä mökillä Ilomantsissa Pohjois-Karjalassa. Neljättä miestä syytetään huume-erän kuljettamisesta sekä saostamisessa tarvittavan metanolin hankkimisesta.Syytetyt ovat poliisitutkinnassa kiistäneet teot.Tapausta tutkineen keskusrikospoliisin mukaan nestemäisen amfetamiiniemäksen saostaminen on Suomessa harvinainen ilmiö. Poliisi teki ensimmäisen nyt käsiteltävään kokonaisuuteen liittyvän huumetakavarikon Oulun seudulla lokakuussa 2016.Amfetamiiniemäksen hankkiminen ja saostaminen amfetamiinisulfaatiksi ajoittui syytteen mukaan pääosin viime vuoden alkupuoliskolle.Syytteen mukaan takavarikoidun amfetamiinisulfaatin arvo katukauppapitoisuuteen jatkettuna olisi ollut lähes 1,4 miljoonaa euroa.Syyttäjän mukaan rikokset ovat niin vakavia, että niistä tulisi tuomita törkeän huumausainerikoksen enimmäisrangaistus eli kymmenen vuotta vankeutta. Syyttäjä aikoo kuitenkin tarkentaa rangaistusvaatimusta oikeuskäsittelyn lopussa.Kaksi syytetyistä on aiemmin tuomittu rikoksista useiden vuosien vankeuteen.Maanantaina luettujen syytteiden lisäksi epäiltyyn rikoskokonaisuuteen liittyy muita syytteitä, joiden käsittely aloitetaan helmikuun puolella. Syytettyjä on kaikkiaan toistakymmentä.Käräjäoikeus käsittelee jutun Oulun vankilan tiloissa. Oikeus on varannut käsittelyyn aikaa pitkälle helmikuuhun.Viime vuoden marras-joulukuussa Oulun käräjäoikeus käsitteli toista huumerikoskokonaisuutta, johon liittyy myös talousrikossyytteitä. Poliisi takavarikoi noin 30 kiloa amfetamiinia ja yli kahdeksan kiloa hasista. Tuomiot tässä jutussa on määrä antaa helmikuussa.