Kotimaa

Keskiviikkona pakkanen kiristyy koko maassa

Päivällä on enimmäkseen poutaista koko maassa. Etelässä on pilvistä, pohjoisessa pilvipeite voi rakoilla.Illalla maan itäosaan työntyy idästä lumisateita. Idänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.Päivälämpötila on etelärannikolla lähellä nollaa, muuten maan etelä- ja keskiosassa on pakkasta 1 – 5 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla on noin 5 astetta pakkasta ja Lapissa eteläosan vajaasta 10 asteesta pohjoisosan 25 asteeseen.Tiistaina maan etelä- ja keskiosasta Kainuuseen satelee paikoin kevyttä pakkaslunta.Maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa ja pilvisyys hyvin vaihtelevaa. Lapin selkeillä paikoilla pakkanen on kireää.Maan etelä- ja keskiosaan virtaa aiempaa kylmempää ilmaa.Päivällä on pakkasta lounaassa 2 5 astetta, muuten on laajalti 4 - 8 astetta pakkasta. Lapissa on 10 - 25 pakkasastetta.Keskiviikkona pakkanen kiristyy maan eteläosaa myöten.Pakkasta on etelässäkin selkeillä paikoilla 10 - 15 astetta, pohjoisessa pakkanen on kireämpää.