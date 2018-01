Kotimaa

Facebook-ryhmä: Nousiaisissa yli 130 kärsii vatsataudista

28.1. 16:01

Yli 130 ihmistä sairastaa parhaillaan vatsatautia Varsinais-Suomen Nousiaisissa ja lähialueella.

STT tiedusteli asiaa paikallisilta asukkailta Facebookin suljetussa keskusteluryhmässä sunnuntai-iltapäivänä.



Reilun tunnin aikana saatujen vastausten perusteella vatsatautiin on sairastuttu kymmenissä perheissä. Kyselyyn osallistuneet kertoivat perheenjäsentensä lukumäärän ja sen, kuinka moni heistä on sairaana.



Kunnan saastuneesta juomavedestä annettiin yleinen vaaratiedote tänään, koska eilen otetusta vesinäytteestä tehtiin saastumiseen viittaava bakteerilöydös.



Nousiaisissa on reilut 4 800 asukasta.